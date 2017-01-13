川普現象 人權觀察報告憂民粹政治高張

傳統上聚焦低度開發國家虐待問題的「人權觀察」年度報告，今年卻針對美國和歐洲民粹政治人物氣焰高張提出措辭嚴厲警告，認為這不但威脅當代人權運動，甚至恐威脅西方民主。

法新社報導，長達704頁的「2017年世界人權」（World Rights 2017）報告內容涵蓋全球人權重要趨勢和90國當地情況，還特別挑出美國準總統川普（DonaldTrump）言論來作為「偏狹政治的鮮明例證」。

報告提到，若此風續長，「全球將有進入黑暗時代的風險」。

報告說，川普勝選反映危險卻方興未艾的「迷戀強人統治」，而這股趨勢在俄羅斯、中國大陸、委內瑞拉和菲律賓也很明顯。

人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅思（Kenneth Roth）簡報時說，川普的崛起鼓舞諸如柬埔寨總理洪森等領導人，把川普勝選視為「得到繼續高壓統治的許可」；匈牙利政治人物則以「這是川普的時代」，來合理化鎮壓行徑。

羅斯也對川普選擇埃克森美孚公司（ExxonMobil）前執行長提勒森（Rex Tillerson）為國務卿嚴辭抨擊，強調「他是名靠著跟獨裁者打交道開創生涯的傢伙」，還說提勒森昨天在國會參議院聽證找了「1個接著1個的藉口」，不願對侵犯人權的紀錄表態。（譯者：中央社何宏儒）1060113

(中央社)