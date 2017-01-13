郝柏村回應有誤 郝龍斌尷尬化解

我要評比

(中央社記者邱俊欽桃園13日電）媒體今天詢問前行政院長郝柏村，前副總統吳敦義稱自己有能力整合黨，郝柏村一時沒聽清楚，回應「他是一個可以整合黨的人」，讓郝柏村兒子郝龍斌尷尬說，「父親沒有聽清楚」。

紀念前總統蔣經國逝世29週年，前總統馬英九、郝柏村、中國國民黨主席洪秀柱與表態角逐國民黨主席選舉的郝龍斌等人上午分別前往謁靈。

郝柏村受訪表示，追隨蔣經國30年，從金門砲戰到蔣經國逝世，相當推崇蔣經國的政治人格，與建立的廉能政府；蔣經國以台灣人民利益為考量，個人勤儉與政治作為，值得後代政治人物效法，包括年輕世代政治人物都可效法。

至於郝龍斌表達參選國民黨主席，郝柏村表示，當然支持，雖然知子莫若父，「但並不是以父親的角度來支持，完全是以一個黨員的身分支持」。

他說，郝龍斌沒個人得失，對黨奉獻犧牲，沒特權觀念，政治經歷完整，從大學教授、民意代表到台北市長，當國民黨面臨艱鉅階段，相信郝龍斌有能力、信心重振國民黨，希望獲大家支持。1060113

(中央社)