張善政：非常同情林全 祝福他安然度過
(中央社記者林孟汝台北13日電)前行政院長張善政今天表示，行政院長不好當，非常同情行政院長林全，因為就目前整個政策走向，不管換誰當行政院長，都不能解決，現在只能祝福林全安然度過。
前行政院長、現任國家生技醫療產業策進會會長張善政今天接受廣播節目主持人周玉蔻電台訪問，被問到現行許多政策都遭遇阻礙、抗爭，可否以過來人身分建議時，做了上述表示。
張善政以婚姻平權為例指出，政策應該要體會民意氛圍，有些事情共識不大時，就會變成像現在這樣「挺同、反同」的僵持狀態，且這些不是講道理就可以疏通、化解，還牽涉到很多價值或宗教等問題。
張善政表示，政府可以參考歐洲很多國家兩階段立法的經驗，同性伴侶雙方的權益可以儘量給，例如很多令人難過的狀態，很多人住在一起2、30年，生重病時，另一個人卻不能幫他簽手術同意書。「不影響到他人權益的，能給就儘量給。」
他進一步說，但牽涉到第3人權益，例如領養小孩，小孩沒辦法決定領養父母是不是同性，且目前心理上還沒有研究同性領養小孩是否對生長有正面或負面的影響的研究，就必須注意。1060113
(中央社)
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