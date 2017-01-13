美終結接納非法移民 古巴歡迎

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美國決定終止數十年來允許非法抵達美國土地的古巴移民留在美國的政策，古巴政府今天對此表示歡迎，稱美國此舉「是雙邊關係往前邁進的重要一步」。

法新社報導，美國總統歐巴馬今天稍早宣布，他將廢除非法抵達美國土地的古巴移民很快能取得在美永久居留的規定，新作法會立即生效。

古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）政府於當地電視台播放的一則官方聲明裡說：「移除這項所謂的濕腳/乾腳（wet foot/dry foot）政策，用意為確保正常、安全及有秩序的移民」，並終止受理非法進入美國的古巴移居者。

古巴也歡迎歐巴馬決定撤銷允許古巴專業醫療人員在美尋求庇護的假釋條款。

此外，古巴還呼籲美國國會廢止1966年的古巴調整法案（Cuban Adjustment Act）。該法案優先給予古巴移民身分，被古巴政府稱為「不符當前雙邊環境」。（譯者：中央社陳亦偉）1060113

(中央社)