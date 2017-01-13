總統提青年創業計畫 歡迎跨國團隊訪台
總統蔡英文今天抵達薩爾瓦多，第一個行程就是與留台獎學金學生座談。蔡總統表示，將來會增加「青年創業計畫」，歡迎跨國團隊在台灣實現夢想，達創業目的。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。
蔡總統在當地時間12日下午抵達薩爾瓦多，立刻與留台獎學金生及薩國青年座談，其中包括IMPCT國際社會企業共同創辦人艾安禮（Andres Escobar）。
艾安禮在政治大學就讀期間與同班同學共同創辦IMPCT團隊，贏得西元2015年霍特獎（Hult Prize）競賽首獎；政大學成後返回故鄉薩爾瓦多，目前致力協助改善全球貧民地區學齡前幼童教育問題。
蔡總統表示，台灣向來重視人才培育，好人才將為國家創造長遠競爭力，也願意協助友邦培育國家發展所需人才；透過台灣獎學金與國際合作發展基金會獎學金計畫，從2003年以來，已協助近400名薩爾瓦多青年到台灣攻讀高等教育學位。
蔡總統說，這是互惠教育合作，對台灣學生來說，薩爾瓦多學生也為他們帶來另外一個世界。
聽完薩國青年、學生分享經驗後，蔡總統表示，台灣政府願意做更多，現在的台灣獎學金與國合會獎學金，「未來願意增加他們的資源」，讓更多國外、尤其是友邦年輕人可到台灣。
另外，蔡總統說，希望世界各地年輕人都能到台灣追尋夢想，跟所有他國年輕人一起創業；除獎學金計畫，將來會增加「青年創業計畫」，非常歡迎跨國性團隊，在台灣實現夢想，達創業目的。1060113
(中央社)
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