春安計畫啟動 將實施3300家勞檢

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勞動部今天宣布啟動為期32天的「106年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，預計實施3300家次檢查及30場次宣導外，也將配合宣導新勞基法。

年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，相對也提高發生職業災害及因超時工作產生過勞風險。

勞動部職業安全衛生署今天宣布，從今天起啟動為期32天的「106年春安期間加強勞動檢查實施計畫」。希望透過加強檢查、宣導及輔導等措施，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

勞動部表示，雇主應加強現場安全管理，對石化及化學工廠應強化危害物的管理與動火許可、對營造工程應落實施工架與模板支撐的倒塌崩塌災害預防、工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

各勞動檢查機構於春安期間除加強該等災害預防措施，預計實施3300家次檢查及30場次宣導外，並將配合新修正的勞動基準法，於檢查時一併分送勞動條件自主檢視表與勞動基準法修法說明，協助事業單位落實法令。1060113

(中央社)