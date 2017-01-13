廣東信用破產者 超過12萬人
據報導，中國大陸廣東省「沒有誠信」的債務人超過12萬人。這些人被標籤為「老賴」（信用破產），會被限制搭乘飛機及出境等。
南方日報今天報導，廣東省法院昨天召開全省法院執行工作會議，決定把2017年確定為「全省法院執行年」。
統計顯示，廣東全省法院去年新收執行案件47.12萬件，執結案件43.4萬件，較前一年分別增加34.32%和36.81%，均居大陸第一。
報導表示，去年廣東限制了2295人次出境，原因是這些人失信，比如拖欠工資。有關當局年內還把12萬1100人納入失信名單。
按照大陸的做法，一旦民眾被法院裁定為失信執法對象，就會被公布為「老賴」，這些人會被限制乘坐飛機和高鐵，會被限制進行高消費、出境、貸款等。
據公布，透過上述手段，廣東法院去年促使1萬1200人次主動履行債務。1060113
(中央社)
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