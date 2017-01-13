強力掃蕩黑幫! 檢察官劃責任區列管

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新北地檢署檢察長朱兆民率同主任檢察官白忠志、黃彥琿及檢察官李安蕣、魏子凱、李宗翰等人，13日上午拜會新北市政府警察局胡局長及市警局同仁，感謝胡局長及相關同仁近一個月來強力掃蕩新北地區不法幫派，維護地方治安及秩序。

朱兆民強調，為強化掃蕩新北地區黑幫及不法組織，新北地檢署已特別規劃「檢察官掃黑責任區」專案，除劃定檢察官責任區域，指派地檢署重大刑案專組主任檢察官、檢察官進駐轄區各分局外，並請新北市政府警察局將轄內黑幫份子全部列管，以建立黑幫資料庫，積極掌握幫派組織、成員網絡、活動區域及不法犯行。

新北地檢署已於10日至12日期間與警方聯合掃蕩黑幫，經主任檢察官白忠志、黃彥琿及檢察官魏子凱、紀榮泰、李宗翰、謝志偉、徐世淵等人指揮刑事局、新北市刑大、永和、土城、新莊等分局分別前往新板橋、中和、永和、土城、三峽、樹林、新莊等處執行拘提、搜索後，計查獲四海幫巨堂陳姓堂主、天道盟同心會雙和分會陳姓組長、天道盟太陽會朱姓三峽分會長、竹聯幫蘭堂李姓堂主、竹聯幫龍堂陳姓堂主、竹聯幫雷堂馮姓堂主、重利暴力討債集團徐姓為首之不法幫派份子共55人（含少年2人）。

分別涉犯聚眾滋事、砸店、持槍強索保護費、暴力討債、暴力介入公司經營、詐欺車手集團黑吃黑、地下錢莊暴力討債等違反組織犯罪防治條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損、重利、妨害自由、恐嚇取財、毒品等犯行，並查扣改造手槍2枝、子彈6顆、球棒1支、1500公克第三級毒品K他命、30餘本人頭帳戶等相關贓證物，經檢察官複訊後，已聲請羈押禁見8人獲准。

未來檢察官將與警調單位保持密切聯繫，持續更新黑幫資料庫、監控黑幫活動，並不定期大規模掃蕩，全力遏止犯罪，以維社會安全。

(中時)