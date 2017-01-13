國際奧委會追回陳燮霞金牌 陳葦綾有望遞補

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陳葦綾有望遞補京奧金牌。（本報資料照／陳信翰攝）

國際奧委會（International Olympic Committee,IOC）宣布，由於中國大陸舉重選手曹磊、劉春紅、陳燮霞並未通過藥檢，將追回2008京奧3人的舉重金牌，我國舉重好手陳葦綾有望遞補2008年京奧金牌。

國際奧委會去年針對2008年京奧和2012年倫奧藥檢樣本，運用最新技術重新檢驗，去年8月包括2008年舉重女子75公斤級金牌曹磊、48公斤級陳燮霞以及69公斤及劉春紅藥檢都呈陽性反應，國際奧委會今正式宣布將追回金牌。

由於08年京奧女子舉重48公斤級銀牌土耳其女將奧茲康（Sibel Ozkan）去年就未通過藥檢取消銀牌，當年銅牌的陳葦綾有望遞補金牌，不過仍需等待國際奧委會最終公告。

(中時電子報)