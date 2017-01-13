吳敦義「那一個人」指誰？廖國棟：當然是洪主席

國民黨立法院黨團總召廖國棟出席黨團大會。（姚志平攝）

對於前副總統吳敦義暗指「那一個人的黨中央」，讓35席國民黨立委難以溝通協調，而且所走路線讓立委們畏懼，媒體13日詢問國民黨立法院黨團總召廖國棟「那一個人」是誰？廖表示「那麼清楚還要問？就是她，講的當然是洪主席！」。

(中時)