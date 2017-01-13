梁如豪父親車禍 臉書發文徵求行車紀錄器

梁如豪臉書發文，徵求行車紀錄器。（葉書宏翻攝）

梁父騎乘的機車。（葉書宏翻攝）

梁父騎機車準備穿越新北市中和區中正路。（葉書宏翻攝）

中和警分局交通分隊分隊長許光震受訪。（葉書宏攝）

前La new熊投手梁如豪83歲父親11日下午3時許，騎機車準備穿越新北市中和區中正路時，疑似遭車輛擦撞，警消獲報到場，梁父倒臥在地，腦內出血、牙齒斷裂，所幸送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清；梁如豪在臉書上徵求行車紀錄器，他表示，「父親發生車禍，卻找不到肇事者，只好在臉書上尋求大家幫忙。」

警方調查，梁父當時機車發動，雙腳著地緩慢移動，準備穿越新北市中和區中正路的快車道，疑似遭車輛擦撞，車輛倒地，梁父受傷送醫，由於警方到場後並無肇事者在場，梁父由於年紀過大，對於車禍經過並不記得，警方亦不排除是自摔，詳細車禍原因待進一步釐清。

據了解，梁如豪2008年從La new熊隊退休，當過桃園航空城棒球隊的教練與管理，2014年接下新莊新泰國中青少棒隊總教練至今。

中和警分局交通分隊分隊長許光震指出，民眾提供的行車紀錄器，影片是梁父倒地前的身影，當時他是靜止於道路上，已調閱相關監視器及約談路過車主，進一步釐清車禍原因。

(中時)