安德魯加菲爾來台拍沉默 直呼愛台灣
導演馬丁史柯西斯執導、好萊塢影史唯一全片在台灣拍攝的史詩鉅作「沈默」日前於洛杉磯辦首映會，演員安德魯加菲爾受訪時直呼，「我愛台灣，這是個很美的國家」。
「沉默（Silence）」籌備近30年，馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）日前在洛杉磯首映會上，除萬分感謝劇組，也希望大家一起進入這個前所未見的世界。
電影極具詩意山陵、神秘海蝕洞與變幻莫測海岸等豐富地景全是台灣美景，觀眾驚豔，也讓男主角安德魯加菲爾（Andrew Russell Garfield）回味無窮，現場受訪時對媒體大呼，「我愛台灣，這是個很美的國家，不但景色優美，友善的民眾和豐富的文化都讓我讚嘆不已」。
靠「蜘蛛人（Spider-Man）」一角走紅全球的安德魯加菲爾，今年風光入圍金球獎最佳男主角，雖未獲獎，但典禮上與電影「死侍（Deadpool）」演員萊恩雷諾斯（Ryan Rodney Reynolds）的男男吻已成為網路爆紅話題。
日前在脫口秀節目上被問到這一吻，安德魯加菲爾絲毫不害臊表示，「我只是想告訴萊恩，無論他輸或贏我都一樣愛他」，接著甚至大方與主持人史蒂芬科拜爾再深情一吻，還獲讚為「最溫柔情人」。
「沉默」將於2月17日在台上映，片中安德魯再以身形憔悴、眼神卻堅定無比的演出打動人心，為戲瘦身的他說，常餓到偷帶零嘴去片場，「我每天都非常非常餓，感覺整個人被掏空，很痛苦，我都偷帶藍莓和堅果去現場吃」。
馬丁史柯西斯下週將再度訪台為戲宣傳。1060113
(中央社)
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