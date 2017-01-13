刪預算遭指兩岸關係緊張 蘇嘉全澄清

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立法院長蘇嘉全13日在朝野協商前，被問及兩岸交流經費預算刪減幅度提高是否與近日兩岸關係緊張是否有關表示，兩者無關，兩岸還是要交流。中央社記者孫仲達攝 106年1月13日

立法院長蘇嘉全今天被問及兩岸交流經費預算刪減幅度提高是否與近日兩岸關係緊張是否有關表示，兩者無關，兩岸還是要交流。

蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團協商106年度中央政府總預算案前受訪表示，兩者應該無關，從101年度到105年度兩岸交流預算統刪部分，每年度都是統刪10%，大概是以過去統刪比率處理106年度統刪比率。1060113

(中央社)