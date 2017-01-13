為兩岸謀福! 前國安局長蔡得勝倡「蔡習共識」
蔡英文政府因為不願承認「九二共識」，與中國大陸關係持續緊繃。前國安局長蔡得勝認為，蔡英文即便不喜歡「九二共識」，但也應該要想辦法創立「蔡習共識」。
國家政策研究基金會今舉辦「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，在兩岸關係的議題上，前國安局長蔡得勝指出，兩岸交流管道日趨窄化，國民黨原先建立的管道不被執政的民進黨信任，現在陸委會、海基會的領導人又都是中共所疑慮的人；中共方面，十九大後原涉台班子又將面臨重大換血，兩岸面臨不只是政策不對盤，更將面臨人員得生疏與猜忌。
蔡得勝說，「九二共識」困結解不開，兩岸關係不可能好轉。他建議，雙方最好要承認「九二共識」在過去八年對兩岸關係和平發展起了一定關鍵作用，但因為台灣內部的雜音，兩岸不宜長期拘泥於此框架下，應將「九二共識」提升為「蔡習共識」，在既有的基礎上與時俱進地繼續向前發展，為兩岸人民謀福利。
前立法委員林郁方也說，如果接受「九二共識」是對蔡政府的羞辱，那奈及利亞事件跟聖多美普林西比與我斷交，難道不是羞辱？他斷言，外交上的羞辱會一再發生，端看中國大陸願意付出多大的代價來羞辱我們，如果大陸內部鷹派抬頭了，那羞辱就會一再發生。
(中時)
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