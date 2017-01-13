NBA》兩大「難搞」控衛對決 羅斯壓過隆多
「飆風玫瑰」羅斯對上隆多，形成1場本季最難搞的兩名控衛對決戲碼，結果羅斯技高一籌！羅斯13日先發貢獻17分、3助攻與4籃板，表現壓過替補上場的隆多4分、8助攻，帶領尼克在主場以104比89橫掃公牛，中止3連敗。
羅斯先前用返回紐約探視母親的爛藉口，沒報備就直接離隊上演失蹤記，已成尼克當前最麻煩人物，不過隆多本季狀況不輸羅斯，再跟教練團直接槓上，先前被棄用4場，最近才以板凳身分重新上場，造成公牛內部氣氛詭異。
儘管尼克少了「波神」波爾金吉斯(左腳跟痠痛)，幸好他們除了羅斯稱職表現，更有「甜瓜」安森尼拿下23分、9籃板與6助攻，替補前鋒庫茲明斯卡斯19分、4籃板，諾亞12分、15籃板，歐昆12分、11籃板與4火鍋。
公牛吞下3連敗主因之一，還是當家一哥吉米巴特勒因為感冒無法上場，就算韋德試圖帶領球隊反撲，拿下22分、3助攻與3籃板，可惜公牛仍無振作跡象，只能一路落後到比賽結束，韋德的返鄉效力之旅，看來越走越艱辛。
(中時電子報)
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