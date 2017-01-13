最高明的演說家 印度人掌握邏輯辯證

特派員看世界專欄只要曾經和印度人相處過，都會發現印度人是個善於言辭的民族，而且擁有完美的邏輯辯證，這似乎與印度的傳統文化及教育有密切關係。

在印度工作多年的台灣人亨利（Henry），最近突然發現剛上幼稚園的兒子開始會跟他頂嘴，而且能夠用詢問「為什麼」的辯證方法表達自己的意見，並試圖說服別人。

「怎麼跟我碰到的印度人愈來愈像，難道是因為學校的關係？」習慣「上命令、下遵從」東亞模式的亨利這樣狐疑著。

沒錯，在這間新德里排名很前面的私立幼稚園，上課不像台灣多是「老師講，學生聽」的方式，總要設定一個主題目標，鼓勵學生上台表達觀點，也訓練孩子在台上表達觀點後，如何接受台下不斷詢問「為什麼」的挑戰。

在新德里上一般幼稚園，現在已出社會工作的阿夏克（Ashok）說，在他從小到大的求學過程中，老師確實希望學生能勇於表達意見，勇於提出質疑，然後透過在課堂上的辯證，求取最大共識。

從影響亞洲深遠的佛教經典，是透過各方僧團集結進行大辯論後成形，就可以了解，不斷詢問為什麼和反覆辯證，以追求所有人的最大共識，其實是印度文化精髓的一部分。

由於這樣的文化背景和從小的教育訓練，絕大多數印度人都是邏輯和口才很好的演說家。

例如，房東遲遲沒有按照承諾，找工人來替房客修水管，卻會告訴房客說：「我的朋友，因為我找來的是最好的工人團隊，他們的訂單也很多，所以才需要時間，你要獲得最好的服務，就需要時間與耐心。」

當房客聽到房東這樣說時，即使打從心底根本不相信房東的說詞，但卻不得不佩服他的口才，以及他試圖安撫房客不耐情緒的努力。

印度的政府官員和國會議員話語藝術，更是表現到極致。

在一場台印度論壇的場合上，當中鋼代表抱怨印度政府多年來未兌現當初的稅務優惠承諾，造成中鋼損失時，台上一名印度執政黨重量級國會議員立刻以很誇張的驚訝表情說：「在印度竟然會有這種事情！」

接著，這名國會議員開始娓娓敘說自己也曾碰到類似的事情，臉上誠懇的表情讓你幾乎相信他對中鋼的遭遇感同身受，但其實言外之意是：「連我是國會議員都碰到這樣的事，你還有什麼好抱怨的？」

話鋒一轉，這位國會議員開始激昂陳詞說，這就是為什麼需要政治家，這也就是為什麼人民選擇了執政黨，執政黨上台後不斷推動改革，就是為了要掃除這種問題，請大家有點耐心，改革需要時間，但一定會成功。

這樣的話術，同樣也可以在印度總理莫迪身上找到。他最近總在公開場合呼籲民眾支持廢舊鈔政策，要大家有耐心，就能迎來美好明天。

所以，在台下的外國人，總會幾乎忘記所承受來自印度某一方給予的痛苦，忍不住為這些印度政治人物高明的話術鼓掌，深覺他們的口才和邏輯真是完美。

一名長期與印度人打交道的外國官員說，「這個國家太大了，種族、語言和文化習俗又這麼複雜，需要妥協的藝術，更需要掌握邏輯和口才去說服他人。」

這名官員指出，換個角度來看，印度人真正掌握民主的精髓。印度政府會為了一個議題花長時間辦公聽會讓所有利益相關者表達意見，蒐集相關意見後由政府做出決策。

在做出決策之際，官員說，印度政府還會對每個利益相關者的意見做出回覆，相關利益者也因充分表達意見並有機會嘗試說服其他人，而願意接受最終結果，這就是民主。

這名外國官員表示，印度可能因為花較長的時間，而被認為效率差，但最重要的，是所有人經過這套遊戲規則後，願意尊重規則且接受結果。

這也許就是許多國際大企業最終都選擇印度人當執行長（CEO）的原因之一，因為印度人知道如何運用邏輯與辯證去尋求一個議題的最佳解決方案，不斷以邏輯話術測試對方的底線以保障自身最佳利益，但卻又透過說話藝術說服他人且照顧到最大多數人的感受。1060113

(中央社)