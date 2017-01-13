三星少主遭通宵偵訊 韓檢考慮逮捕

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南韓三星電子副會長李在鎔因涉嫌行賄遭親信門案獨立檢察組傳喚調查，他今天凌晨在接受22個小時高強度偵訊後返家。獨檢組將決定是否對他採取司法程序，包括申請逮捕令。

南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組昨天上午9時30分許傳喚李在鎔，全面調查李在鎔是否以向親信門案主角崔順實方面行賄來謀取利益，調查一直進行到今天凌晨7時左右，持續22個小時。

通宵達旦的調查結束後，李在鎔對留守在獨檢組的記者們的提問保持沉默，匆忙乘車離開。

據報導，獨檢組懷疑朴槿惠政府大力支持三星物產與第一毛織合併，三星則作為回報向崔順實提供資金援助。

獨檢組還追查三星2015年8月與由崔順實掌控的德國一家當地法人簽署達220億韓元（約合新台幣5.9億元）的諮詢合約，並向該公司匯款35億韓元等行為是否涉及行賄。

三星還向崔順實及其外甥女成立的韓國冬季體育英才中心提供16億多韓元，向崔順實實際操縱的Mir財團和K體育財團出資204億韓元（約合新台幣5.48億元）。

據報導，李在鎔在接受調查時強調，三星方面因朴槿惠施壓不得不向崔順實提供資金支持，三星並沒有從中獲利，反而是「受害人」。李在鎔還涉嫌於去年12月在國會進行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上作虛假陳述。1060113

(中央社)