寒冬送暖 竹市府結合慈善團關懷街友

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大陸冷氣團南下，天氣轉濕冷，為讓露宿街友能溫暖過冬，新竹市政府結合慈善團體，提供保暖物資與臨時夜宿服務，元旦至今已服務122人次。

新竹市政府社會處指出，今天大陸冷氣團南下，中午時段溫度僅攝氏16、17度，尤其早晚更是濕冷，許多露宿街友沒有足夠保暖衣物，希望提供相關服務，讓他們感受溫暖。

市長林智堅表示，新竹市有風城之稱，每當冷氣團、寒流來襲，體感溫度總是比實際更低，社會處入冬來持續發給街友禦寒衣物和暖暖包，協助街友渡過寒冬，「照顧每位市民是市府重要責任」。

林智堅指出，針對街友關懷服務，元旦至今已訪視33人次、提供禦寒衣物品11人次和夜宿服務122人次。

竹市府社會處表示，結合竹安公益慈善協會等民間團體，社會處與民間社工定期訪查街友較常出現的區域，除告知街友低溫資訊，協助街友遷移至可避寒地點，並隨時關心街友們的身體健康狀況。

社會處也指出，「遊民低溫關懷機制」只要低於攝氏15度就會啟動；除了協同竹安公益慈善協會提供夜間低溫避寒處所，另針對於無意願夜宿的街友，社工員則會確認街友是否有足夠禦寒物品，即時提供睡袋、睡墊、外套、暖暖包等保暖物資，以度過低溫寒流。1060113

(中央社)