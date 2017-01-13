吳、洪、郝出席《百年大黨，十年風雲》新書發表會

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吳敦義現場和詹啟賢握手致意。（趙雙傑攝）

吳郝互動熱絡。（趙雙傑攝）

洪秀柱和吳敦義相隔而坐，雙方零互動。（趙雙傑攝）

僅吳敦義離開時和洪秀柱握手。（趙雙傑攝）

曾任中國國民黨中央委員會連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任的李建榮，今日舉行《百年大黨，十年風雲》新書發表會，現場表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱和副主席郝龍斌皆到場出席。

(中時)