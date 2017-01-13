MLB》16歲飆153km 巴西少年驚動大聯盟

帕迪尼奧的天賦驚人，被大聯盟官網報導，還登上首頁。(圖／截自大聯盟官網)

(12:10更新內文)世界棒球經典賽(WBC)3月開打，巴西有位超年輕的國手──年僅16歲的投手帕迪尼奧(Eric Pardinho)，他最快球速可達95哩(約153公里)，並被大聯盟官網首頁報導，這名巴西日裔少年，預計7月和大聯盟球隊簽約。

帕迪尼奧去年U16(Under，16歲以下)汎美棒球賽，他狂飆12K，帶領巴西擊敗多明尼加奪冠。近期他現身亞歷桑納春訓基地，在大聯盟球探前一秀身手，被美國媒體瘋狂報導。

帕迪尼奧速球均速90到93哩(約145到150公里)，球種有曲球、滑球和變速球，去年9月在經典賽資格賽登板。大聯盟國際部門官員指出：「帕迪諾身材雖不出眾，但球極具威力，很有潛力，他不只是球員，更會是巴西棒球代言人。」

(中時電子報)