星媽帶兒搭捷運遭性騷 曝「黏在身後磨來磨去」

「伊萊」媽自曝在捷運遭性騷過程。(圖/Q力伊萊臉書)

年僅四歲的混血小模「伊萊」池東澤，深邃臉孔加上超萌模樣，讓他出道就擁有超高人氣，不過「伊萊」媽媽則自曝遇到驚魂記，那就是搭捷運途中遭到性騷，讓她氣到在網路公開對方惡行。

「伊萊」媽媽透露搭捷運時由於人潮眾多，注意力全集中在兒子身上，以防他被上下車乘客推擠，豈知竟有人趁此時在身後不斷磨蹭，被發現時居然裝沒事下車，改搭對向車折返回去，不能當場揪出這名現行犯，讓她氣得牙癢癢的，痛斥「有病的人都要去看醫生」，不過幸好母子倆都沒事，最後她也呼籲大家尖峰時段坐大眾交通工具，一定要懂得保護自己。

(中時電子報)