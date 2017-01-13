達美航空停止對台派機 仍與華航共用班表提供服務

張在台耕耘多年的達美航空台灣分公司證實，將自今年5月24日起停止派機飛台灣，但是仍將透過聯營的中華航空，以共用班表方式提供台灣旅客服務，原則上會安排旅客搭華航飛仁川、東京與名古屋航班轉美國各大城市，但須等候相關政府民航單位核可。

達美目前有派機每日飛台北-東京，停飛後台灣地區旅客自東京搭達美東京直飛美國的西雅圖、波特蘭、夏威夷，亞特蘭大、底特律等航點，另台灣旅客也可以搭達華航或大韓航空飛仁川航班，轉接達美直飛西雅圖、底特律航班，名古屋則有飛夏威夷與底特律航班。

達美航空表示近期因東京羽田機場部分開放國際航班以及成田機場交通量減少，決定重新布局以東京成田為樞紐的航線網絡。

達美航空說明，最後一班自成田機場起飛的班機日期為5月23日，最後一班由台灣起飛的班機日期為5月24日，受影響旅客將可透過天合聯盟航空夥伴，包含中華航空與大韓航空，繼續使用航班服務。

達美航空表示，台灣地區旅客可透過台日與台韓間密集的航班轉接達美直飛美國航班，還可再轉往美國內陸其他航點，旅客仍有許多選擇。

(工商)