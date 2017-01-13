多人選黨魁 吳敦義：連帶影響難推算
請辭國民黨副主席的詹啟賢積極思考參選國民黨主席，前副總統吳敦義今天表示，看起來好像越來越熱鬧，這裡面連帶影響很難去推算，不過，合乎資格的黨員，人人都有權利參選。
資深新聞工作者李建榮上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、已經請辭國民黨副主席的詹啟賢等人均受邀出席。
這也是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌宣布參選國民黨主席後，首次在公開場合同台，而在積極思考參選國民黨主席的詹啟賢也出席，讓這場活動格外受關注。
對於黨主席選舉從三強鼎立，變成五強爭霸，吳敦義會前受訪表示，看起來好像越來越熱鬧，但他不知道最後會是多少人。
是否擔心？吳敦義說，這裡面連帶影響很難去推算，但一個民主政黨，用選舉產生是常態，既然合乎登記競選資格的黨員，人人都有權利可以參選，只要依照黨的公平、公正、公開規章，都可以在規章下公平參選，因此他不能有什麼評論。1060113
(中央社)
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