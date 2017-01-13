馮紹峰林允 蘭陵王美人魚傳已分手

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陸媒報導，分別因演出電視劇「蘭陵王」和周星馳電影「美人魚」走紅的大陸藝人馮紹峰和林允已分手。而馮紹峰的經紀人表示，無法代為回應。

中國大陸新浪娛樂報導，據可靠消息來源透露，馮紹峰與林允確已分手。

新浪娛樂聯繫到馮紹峰經紀人，對方表示不過問藝人私事，無法代為回應。

馮紹峰與林允在2016年春節期間被拍到一同出行的照片，戀情逐漸浮出水面。

但這段相差18歲的戀情並不被外界看好，馮紹峰與林允也從未公開承認過戀情，使得有網友甚至猜測2人相戀有炒作之嫌。1060113

(中央社)