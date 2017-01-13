新莊鐵皮屋火警 警消馳援

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新北市政府消防局13日上午獲報，新莊區中正路一處鐵皮屋發生火警，已派員前往搶救。現場為3層樓鐵皮屋工廠，無人受困。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月13日

新北市政府消防局今天上午獲報，新莊區中正路一處鐵皮屋發生火警，已派員前往搶救。

消防局表示，現場為3層樓鐵皮屋工廠，目前1樓全面燃燒，還在找尋關係人，已派9分隊、中隊、大隊及南雅重機械前往。1060113

(中央社)