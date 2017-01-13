交通太堵有代價 北京年人均成本4萬
中國大陸大城市交通擁堵常為人詬病，一項由民間機構發布的數據分析指出，去年北京平均每人代價為人民幣8717元（約新台幣4萬970元），排行居首。
財新網報導，這份調查由滴滴出行與第一財經商業數據中心聯合發布，樣本基數為滴滴出行的4億用戶，分布400個城市。
根據這份大數據報告，在2016年交通擁堵損失排行上，北京、廣州、西安分別以每年人均成本8717元、7207元、6960元排名前三，隨後的深圳、上海、重慶三城都超過6000元。
2016年全中國大陸城市道路平均車速為每小時23.7公里，與2015年相比基本持平。
有關出行的分析也能反應時事。去年春節後產生了買房熱，叫計程車前往房地產交易中心的出行量一年成長了2.8倍。
房產調控催生赴民政局辦離婚的怪象，尤其上海在去年3月25日頒布最嚴房產調控政策的「滬九條」，當天搭計程車前往民政局的出行量年成長120%。1060113
(中央社)
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