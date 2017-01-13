中信購地弊案 張明田續押陳永晉交保

台北地檢署昨天偵結中信銀內湖購地案，起訴在押中信銀主秘陳永晉、中信前財務長張明田，台北地院漏夜開接押庭，今晨諭知張明田續押、陳永晉新台幣5000萬元交保、限制出境。

台北地院指出，陳男覓保無著，先行還押看守所。台北地檢署就陳男交保的裁定，將研議是否提起抗告。

這起案件源於中信銀在民國101年間，有擴充資訊機房大樓及行政大樓空間的需求，先由中信銀總務處尋覓合適的廠辦地點，再由總務處行舍管理部人員，向中信銀及中信金董事長室專門委員張明田，面報覓地個案及進度，依其指示為最後決策。

檢調調查，張明田未以中信銀所需規格做最適考量，反而夥同陳永晉、胞弟張明人、中信銀行舍管理部長柯宏達、中信銀前人壽投資處不動產部門協理陳立三，利用中信銀擴充大樓機會，從中賺取出售土地的巨額利差，導致中信銀徒增購置成本產生損害。

北檢調查，張明田等人一方面先成立公司，與長虹建設等共同向盛至公司購置本案土地，另一方面也利用其在中信銀內的掌控權限，內定由中信銀承購該等土地及預建建物，作為資訊機房或行政大樓。

北檢估算，張明田等人在資訊機房土地案中，讓中信銀徒增成本新台幣1億8000多萬元；行政大樓部分，則是徒增成本7億1000多萬元。

北檢表示，審酌張明田等人身居中信銀或兼具中信金控高位，不為公司謀取最大利益考量，反為私利，暗以個人親友或其等實質控制公司名義，出售資產給中信銀，居中套利，致中信金控、中信銀達8.9億元損失。1060113

(中央社)