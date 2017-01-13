空軍官校學生墜樓 醫師：昏迷未脫險
國軍高雄總醫院外科加護病房主任許晉杰今天表示，空軍軍官學校郭姓學生6日疑墜樓經送醫連日搶救，昏迷指數4，仍未脫離險境，院方將密切掌握病情，給予最好的醫療照顧。
就讀大三的郭姓學生6日清晨6時左右被校方發現疑墜樓，俯趴於學生宿舍1樓花圃水溝旁，由校方就近送國軍高雄總醫院岡山分院急救，隨後轉院到國軍高雄總醫院。
國軍高雄總醫院上午舉行記者會，許晉杰說，郭姓學生6日上午8時05分自岡山分院轉送到院急診，進行電腦斷層掃描，研斷為頭部外傷且硬腦膜下出血並開刀治療，歷經約2小時手術後，進加護病房持續治療觀察。目前昏迷指數4，仍未脫離險境。
媒體關心郭姓學生到院時是否有抽血檢測酒精濃度及是否有酒味，許晉杰表示，涉及病人隱私，不便透露。1060113
(中央社)
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