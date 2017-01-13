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無業人口破百萬 韓青年失業率達9.8％

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韓國
韓國最新公告青年失業率飄破9.8%，總失業人口破百萬。（達志影像/Shutterstock）

隨著去年經濟情勢走緩，加上競爭者愈來愈多之下，南韓國內的失業人口數也不斷飆高。韓國統計廳（Statistics Korea）日前公布最新數據，去年度（2016）的失業人口創下自2000年以來的新高紀錄，首次突破100萬人次大關。更殘忍的是，年齡介於15至29歲之間的青少年失業率，也上升至9.8%的歷史新高，難怪先前會有如此多的韓國青年男女，上街對「閨密案」與大財團的賄賂發出怒吼。

東北亞》韓勞動市場改革難

據韓國中央日報（Korea Joongang Daily）報導，南韓統計廳日前公告，去年最新的失業率和失業人口數調查，受到經濟走緩和出口下滑的影響，全年總失業人口高達101萬人次，是17年來首次突破百萬大關。但最讓人感到絕望的是，15至29歲之間的青少年群體失業率竟高達9.8%，比總體失業率的3.7%足足高出6個百分點，讓韓國青年男女的龐大壓力再次浮現。韓國企劃財政部（Ministry of Strategy and Finance）官員表示，「由於製造業出口呈現疲軟，造成許多企業被迫進行裁員與縮減組織，造成大量的失業人口，尤其是青年族群，去年第一季的失業率甚至曾飆高至11.3%。」

李在鎔
三星「太子」副會長李在鎔，昨日遭檢調單位以嫌疑人身份調查。（圖/美聯社）

閨密案
朴槿惠總統的「閨密案」點燃諸多青年族群的不滿。（圖/美聯社）

曾創造亮麗經濟奇蹟的南韓，近年來卻讓其國內青壯年人口面臨龐大的社會壓力。畸型的大財閥體制，讓韓國青年男女必須擠入俗稱「SKY」的首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）和延世大學（Yonsei University）三間名校窄門，才有機為能進入大財閥工作，工作衍生的各種不公平、壓榨和超時工作等，讓許多青年疲憊不堪，也讓愈來愈多人心生移民或出國工作的念頭。而對體制的強烈反感，也體現於去年多次對「閨密案」的抗爭活動上，大批青年男女上街對政府、對財團發出怒吼。

面對國內低迷的士氣和飆高的失業率，恐怕韓國政府在處理政治鬥爭與財閥問題之餘，更應該想想，如何防止失業率、尤其是青年人口的失業比例再攀高，同時避免引發大批勞動力出走海外的浪潮，才是當前最大的議題。

(中時電子報)

東北亞》韓國青年的認同危機

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關鍵字：韓國失業青少年族群財閥社會壓力
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