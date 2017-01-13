勾結勞保黃牛詐6000萬 三總醫師籌不出200萬保金

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勾結黃牛詐勞保6000萬，三總醫師林俊杰遭聲押。(陳志賢攝)

三軍總醫院神經科部週邊神經科主任、少校醫師林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，詐領勞保6000萬，林抽佣逾450萬。台北地檢署昨指揮廉政署搜索林的辦公室及住處5處，約談林男15人。檢方訊後，今凌晨諭令林交保200萬，但林籌不出保證金，檢方以林有串證之虞，聲請羈押禁見。

涉案4名黃牛中，毛智玲20萬元交保，李慶順、陳俊男、張明源3人有串證之虞，遭聲押禁見。

另10名被保險人，9人各以3至8萬元不等金額交保，僅1人獲請回。

據了解，林俊杰坦承大部分犯行，但檢廉懷疑林俊杰涉案不止300餘件，不排除另有其他醫師涉案，正深入追查。

涉案醫師林俊杰，官拜少校，畢業於國防醫學院，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長是一般神經科疾病診斷、睡眠障礙、失智症。

本案緣於勞保局近年全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林近年所開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對後發現涉弊，移送廉政署偵辦。

檢廉調查，勞保失能給付，共分為12個失能種類、221個失能項目、15個失能等級，等級越高則給付越高。林俊杰涉嫌從2014年6月起，在300餘件失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助民眾請領較高的保險給付，林每偽造一件證明，可獲1.5萬酬勞，粗估不法所得450萬。

居間牽線的4名黃牛每案可抽佣30％保險金，被保險人實拿70％保險金，總計勞保局被詐領逾6000萬。全案依詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

(中時)