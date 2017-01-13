黃子佼稱霸尾牙主持 Bii登人氣王

我要評比

農曆年前尾牙旺季，藝人黃子佼今年接22場尾牙稱霸主持圈；台韓混血歌手「Bii」畢書盡狂接30場尾牙演唱邀約，登人氣王寶座；歌手蕭敬騰尾牙吸金王，以12場、吸金約6000萬元。

黃子佼主持風格活潑、臨場反應機智又幽默，接下22場尾牙活動主持，與去年場數相同，人氣超旺稱霸主持圈，且多場尾牙客戶都是連續幾年找他主持，讓黃子佼直呼很感動。

雙人團體「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，搞笑默契十足，接下10場尾牙主持，進帳約新台幣400萬元。浩子日前宣布將請長假暫別演藝圈，帶妻子與一雙兒女環遊世界。

畢書盡榮登尾牙人氣王，外型俊美、歌喉好，狂接30場尾牙，進帳約1400萬元。

歌手黃小琥駐唱經驗豐富，有「尾牙女王」封號，接下25場；去年金曲封后的彭佳慧唱酬沒漲，尾牙邀約有20場；歌手A-lin因中國大陸節目「我是歌手」人氣旺，商演邀約多，接下20場尾牙。

國、台語雙棲歌手蕭煌奇是尾牙常客，接獲20場邀約。台語新生代唱將許富凱接下15場尾牙，收入超過200萬元。來自馬來西亞的「鐵肺女王」李佳薇、唱紅多首純愛情歌的歌手郭靜都有15場尾牙演出。1060113

(中央社)