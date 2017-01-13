南韓嚴打大陸非法捕撈 無涉部署薩德

我要評比

南韓新任中部海洋警備安全本部長李元熙今天表示，海警將依法嚴打中國大陸漁船非法捕撈行為，這與韓中圍繞南韓決定部署終端高空防衛系統產生的矛盾毫不相干。

南韓聯合新聞通訊社報導，李元熙接受專訪時，就嚴打中國大陸非法捕撈漁船一事，作出前述表示。

對於「韓中兩國圍繞著南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）矛盾升級，是否存在因擔心引起外交摩擦而在取締非法捕撈中國漁船過程中，限制海警使用班組武器的可能性」提問，李元熙斬釘截鐵地強調，「海警的目標是守護海洋主權，不會因『薩德』問題調整應對力度。」

李元熙透露，中部海警將於3月成立西海（黃海）5島特別警備團，將由331名精銳隊員、6艘500噸級重型警備艇、3艘小型防彈艇組成，專門負責在白翎島、延坪島、大青島、小青島及隅島等西海5島海域打擊中國大陸漁船的非法捕撈。

李元熙表示，南韓西海中部海域發生了很大變化，甚至發生中國大陸漁船撞沉仁川海警快艇事件，達到需使用更強力班組武器進行打擊的地步。當前形勢十分嚴峻，應更積極應對非法捕撈問題。1060113

(中央社)