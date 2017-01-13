台灣凡亞藝術空間 參加洛杉磯藝術展

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美國西岸規模最大的藝術博覽會洛杉磯藝術展（Los Angeles Art Show），今天起至15日在洛杉磯市中心舉行，來自台灣的「凡亞藝術空間」也獲選從台中遠道前來參展。

今年共有來自逾20國、超過100家藝廊參展，「凡亞藝術空間」（Fun Year Art Gallery）帶來5位台灣藝術家的作品，風格獨具。

這5位藝術家包括蔡正一、廖本生、李淑櫻、戴明德、洪逸凡，都是科班出身的實力派畫家。

洛杉磯藝術展創辦於1995年，至今邁入第22屆，是美國規模最大國際藝術博覽會之一；凡亞藝術空間創立於1999年，致力於推廣台灣本土藝術家邁向國際為目標。1060113

(中央社)