雲林崙背空污嚴重 劉建國盼李應元正視

民進黨立委劉建國今天表示，經過資料比對，他與環保署長李應元的故鄉雲林崙背，是PM2.5濃度最高的地區，希望身為崙背人的李應元能正視，幫助家鄉的空氣品質改善。

針對台灣空污的問題，劉建國今天在立法院與台灣健康空氣行動聯盟共同召開記者會，盼政府能重視與改善。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，環保署公布的空品數據經常只談全年平均值、不良日數，較少提到台灣PM2.5危害季節差異。

葉光芃指出，事實上，台灣PM2.5濃度以月份呈現時為U形曲線，他們將1年分成3期，每期4個月計算平均值，排序檢視各期PM2.5平均值TOP10，發現PM2.5的危害在崙背可說是全年無休，不如高屏地區還有幾個月OK的空氣。

劉建國說，2016年環保署所公布的PM2.5重災區是在高屏地區，但是經過台灣健康空氣行動聯盟的資料比對後，反而發現是他與李應元的故鄉雲林縣崙背鄉，是PM2.5濃度最高的地區，這是不是代表環保署在因應空氣品質上，積極作為度還有很大的改善的空間。

劉建國表示，身為雲林立委實在為鄉親感到難過及遺憾，希望身為崙背人的李應元能正視，務必偕同雲林縣長李進勇傾中央與地方之力，一起致力於改善崙背最背的悲慘命運，幫助家鄉的空氣品質改善。

與會的環保署空氣品質及噪音管制處副處長謝炳輝表示，環保署長期與雲林縣政府合作，努力改善空氣品質與污染的防治；他們會在李應元的領導下，與各縣市政府持續的來努力。環保署環境監測及資訊處專門委員王嶽斌則說，從過去監測的資料統計，空氣品質在逐年改善中，對於問題，環保署也會繼續精益求精，努力改善。1060113

(中央社)