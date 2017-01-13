新北檢警強力掃蕩黑幫 逮捕55人

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為強化掃蕩新北地區黑幫及不法組織，新北地檢署規劃「檢察官掃黑責任區」專案，與警方合作強力掃黑，3天內破獲多個不法組織，逮捕55名犯嫌。

新北地檢署檢察長朱兆民今天率同主任檢察官白忠志、黃彥琿及檢察官李安蕣、魏子凱、李宗翰等人，拜會新北市警察局警察局局長胡木源及市警局同仁，感謝警方近一個月來強力掃蕩新北地區不法幫派，維護地方治安及秩序。

朱兆民表示，新北地檢署特別規劃「檢察官掃黑責任區」專案，除劃定檢察官責任區域，指派檢察官進駐轄區各分局外，並請新北市警察局將轄內黑幫份子全部列管，以建立黑幫資料庫，積極掌握幫派組織、成員網絡、活動區域及不法犯行。

新北地檢署已於1月10至12日期間與警方聯合掃蕩黑幫，分別前往板橋區、中和區、永和區、土城區、三峽區、樹林區、新莊區等處執行拘提、搜索行動。

檢警查獲四海幫巨堂陳姓堂主、天道盟同心會雙和分會陳姓組長、天道盟太陽會三峽分會朱姓男子、竹聯幫蘭堂李姓堂主、竹聯幫龍堂陳姓堂主、竹聯幫雷堂馮姓堂主、以徐姓男子為首的重利暴力討債集團共55人（含少年2人）。

新北檢指出，他們分別涉犯聚眾滋事、砸店、持槍強索保護費、暴力討債、暴力介入公司經營、詐欺車手集團黑吃黑、地下錢莊暴力討債等違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損、重利、妨害自由、恐嚇取財、毒品等犯行。

並查扣改造手槍2枝、子彈6顆、球棒1支、1500公克第三級毒品K他命、30餘本人頭帳戶等相關贓證物。

檢察官複訊後，已聲請羈押禁見8人獲准。未來重大刑案專組主任檢察官、檢察官將與警調單位保持密切聯繫，持續更新黑幫資料庫、監控黑幫活動，並不定期大規模掃蕩，全力遏止犯罪，維護社會安全。1060113

(中央社)