六輕監測數據遭疑 雲林縣府：保存未刪

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台塑六輕汙染排放監測數據真實性遭環保團體質疑，雲林縣政府13日澄清表示，所有原始傳輸數據都保留在資料庫中查驗，並未刪除任何數據，並建議中央修法避免漏洞。中央社記者葉子綱攝 106年1月13日

台塑六輕汙染排放監測數據真實性遭環保團體質疑，雲林縣政府今天澄清表示，所有原始傳輸數據都保留在資料庫中查驗，並未刪除任何數據，並建議中央修法避免漏洞。

台塑六輕煙囪排放汙染連續監測系統（CEMS），被環保團體發現去年1至11月有2萬5000筆超標數據，官方數據卻疑似「消失」，且雲林縣環保局在去年僅開出1筆新台幣10萬元罰單，令人質疑。

雲林縣政府上午召開說明會澄清指出，六輕煙囪中有34根依法須設置連續自動監測系統（CEMS），監測項目含不透光率、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、氧氣、溫度及排放流率。

其中不透光率每6分鐘一筆數據、其他監測數據為15分鐘一筆數據、每日應進行零點及全幅校正（需高於排放標準）。依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，不透光率6分鐘測值每日超過40筆或氣狀污染物小時平均值2筆，違反規定就告發。

六輕連續自動監測系統（CEMS）監測數據，包含有效數據、超限數據、校正數據、維護保養數據、停止操作（製程）等。雲林環保局分析民國105年監測數據，以SO2（硫氧化物）為例，應傳輸監測數據24萬5998筆，屬有效數據值（含逾限）22萬8904筆。

雲林環保局指出，每日逾限筆數並無未違反「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，至於其他停止操作、無效數據如儀器保養維護、每日校正等7%傳輸數據狀態，須待後續現場查核比對才能確認其正確與合理性。

雲林縣環保局說，所有原始傳輸數據都保留在資料庫中查驗，並未刪除任何數據；至於105年度台塑石化公司麥寮一廠公用廠經查核氧氣濃度、溫度都在正常操作條件，非屬起火階段，但氮氧化物超出標準，依法開罰。

雲林環保局表示，已建請中央修法，避免工廠可能利用有效值需達85%以上的漏洞，遏止故意切換為無效值的行為發生，並減輕地方政府查核的龐大工作量。1060113

(中央社)