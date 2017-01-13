六輕監測數據遭疑 雲林縣府：保存未刪
台塑六輕汙染排放監測數據真實性遭環保團體質疑，雲林縣政府今天澄清表示，所有原始傳輸數據都保留在資料庫中查驗，並未刪除任何數據，並建議中央修法避免漏洞。
台塑六輕煙囪排放汙染連續監測系統（CEMS），被環保團體發現去年1至11月有2萬5000筆超標數據，官方數據卻疑似「消失」，且雲林縣環保局在去年僅開出1筆新台幣10萬元罰單，令人質疑。
雲林縣政府上午召開說明會澄清指出，六輕煙囪中有34根依法須設置連續自動監測系統（CEMS），監測項目含不透光率、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、氧氣、溫度及排放流率。
其中不透光率每6分鐘一筆數據、其他監測數據為15分鐘一筆數據、每日應進行零點及全幅校正（需高於排放標準）。依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，不透光率6分鐘測值每日超過40筆或氣狀污染物小時平均值2筆，違反規定就告發。
六輕連續自動監測系統（CEMS）監測數據，包含有效數據、超限數據、校正數據、維護保養數據、停止操作（製程）等。雲林環保局分析民國105年監測數據，以SO2（硫氧化物）為例，應傳輸監測數據24萬5998筆，屬有效數據值（含逾限）22萬8904筆。
雲林環保局指出，每日逾限筆數並無未違反「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，至於其他停止操作、無效數據如儀器保養維護、每日校正等7%傳輸數據狀態，須待後續現場查核比對才能確認其正確與合理性。
雲林縣環保局說，所有原始傳輸數據都保留在資料庫中查驗，並未刪除任何數據；至於105年度台塑石化公司麥寮一廠公用廠經查核氧氣濃度、溫度都在正常操作條件，非屬起火階段，但氮氧化物超出標準，依法開罰。
雲林環保局表示，已建請中央修法，避免工廠可能利用有效值需達85%以上的漏洞，遏止故意切換為無效值的行為發生，並減輕地方政府查核的龐大工作量。1060113
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範