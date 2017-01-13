跨海赴星參展 台雕塑藝術家躍國際舞台

新加坡舉辦2017藝術節項目「近觀—2017新加坡國際微型雕塑展」，台灣有「元寶犀牛」、「翔」等20多件雕塑作品參展，獲與會雕塑家好評，也有助台灣藝術家躍上國際舞台。

台灣以「元寶犀牛」作品參展的台灣現代畫廊館長施力仁今天說，台灣這次共有包括台灣師範大學美術系兼任助理教授林正仁、台灣雕塑協會理事長王秀杞、藝術家陳振輝、李寶龍、邱泰洋等20多名藝術家參展，獲得與會者一致好評。

他指出，台灣藝術家受邀參展，也是讓台灣的藝術家們有機會走向國際，不僅展現自己的雕塑作品，也讓國際認識優秀的台灣藝術家，對躍上國際舞台有很大助益。

新加坡從1月10日到15日在「視覺藝術中心」（Visual Arts Centre）舉辦國際微型雕塑展，共有台北、日本、新加坡、北京雕塑協會等地雕塑家共90多件作品參展，並在新加坡南洋藝術院校教授王若冰及陳燕平主持與4國藝術家共同參與國際雕塑學術研討會，和美院學生分享創作經驗。

2017新加坡國際微型雕塑展主題是「近觀」，由於人們日常生活對話，經常不自覺地將所「看到」的和所「知道」的混為一談，透過自己所見和世界互動，並將「所視」和「知識」等同化，如果缺乏深刻洞察力，是否會輕易地陷入視覺機器（vision machine）。因此，希望透過這次展覽，讓藝術家探索當代的視覺世界與文化，反思所視和所知之間的關係。1060113

(中央社)