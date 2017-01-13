荷蘭來台6隻黑冠松鼠猴 現身動物園

台北市動物園今天宣布，荷蘭動物園的黑冠松鼠猴已通過檢疫，在兒童動物區現身，6隻雄性黑冠松鼠猴自組「單身漢俱樂部」，一到戶外發現浮球、輪胎等設施，就玩得不亦樂乎。

由荷蘭遠道而來的黑冠松鼠猴「單身漢群」，在台北市立動物園現身，為讓黑冠松鼠猴擁有較多樣的生活環境，保育員特別布置浮球、輪胎等豐富化設施，猴群們也配合「照單全收」。

黑冠松鼠猴（Saimiri boliviensis）是南美洲中部熱帶雨林中的小型靈長類動物，樹棲型的黑冠松鼠猴，常成群結隊地在樹冠頂層或樹冠中部覓食、活動。

保育員在照養環境內，特別布置竹子及麻繩等豐設施，民眾來到兒童動物區，就可以看見身手矯健、穿梭其中的黑冠松鼠猴。

動物園引進6隻6歲多的雄性黑冠松鼠猴，牠們與原先就在兒童動物區的松鼠猴有類似棲息地與習性，兩者差別僅在於黑冠松鼠猴頭頂的黑色毛髮，以及相較溫馴的個性。

黑冠松鼠猴和松鼠猴雖然跟蜘蛛猴同屬捲尾猴科，但牠們的尾巴並不會如蜘蛛猴一般捲曲，僅在移動中負責平衡，以緩衝跳躍時的衝擊力。

保育員為讓聰明的黑冠松鼠猴發揮與生俱來的行動力，在棲架與麻繩掛輪胎、浮球等行為豐富化設施，並把瓜子、麵包蟲藏在其中增加取食難度，以食物為誘因，讓牠們多動腦筋，想辦法弄出食物。

動物園說，即日起，民眾可在兒童動物區看見可愛又活潑的黑冠松鼠猴，也可以藉此機會，觀察牠們與松鼠猴外觀上的不同。1060113

(中央社)