詹啟賢思考選黨魁 郝龍斌：競爭是好事

我要評比

請辭中國國民黨副主席的詹啟賢積極思考參選國民黨主席，表態角逐國民黨主席選舉的國民黨副主席郝龍斌今天表示，有黨內同志願意參與、承擔，表示國民黨有希望，競爭是好事。

資深新聞工作者李建榮上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、郝龍斌與詹啟賢等人受邀出席。

這也是吳敦義、洪秀柱與郝龍斌宣布參選國民黨主席後，首次在公開場合同台，而詹啟賢也出席，讓這場活動格外受關注。

郝龍斌會前受訪談到勝算時表示，每人都要全力以赴，爭取勝利，他有信心。

是否擔心洪秀柱路線？他說，他會清楚說明對各方面理念與路線的看法，也希望這次選舉能透過黨內辯論，讓黨路線、看法更清楚。

吳敦義在黃復興的戰力是否薄弱？郝龍斌表示，每人在各方面都要全力衝刺、努力，他對黃復興有感情，大家對他有認同感，他對黃復興的感情不需別人質疑。1060113

(中央社)