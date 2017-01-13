澳網》費爸拚第18冠 要先贏錦織圭、莫瑞

瑞士球王費德勒澳網位居第17種子。(美聯社資料照)

過去4度在澳網封王，「瑞士特快車」費德勒瞄準生涯第18冠將遭遇不小挑戰，世界排名第17的他，今年澳網是他自2002年美網後，15年來首度掉出前10種子，上半部籤表的他要拚冠還得先過日本名將錦織圭、球王莫瑞這兩關。

費德勒今年澳網名列第17號種子，這將是他在繼去年溫網後首場四大賽賽事，單打前兩輪對手都是會外賽選手，不過接下來都是硬仗，第3輪有可能逢大會第10種子捷克名將柏迪奇(Tomas Berdych)，第4輪可能面對世界第5錦織圭。

若費德勒順利拍落錦織圭，八強將遭遇當今球王莫瑞，就連ESPN預測也不看好35歲的「費爸」，認為莫瑞八強對手將會是錦織圭，另外3組對戰則是瓦林卡對西里奇、蒙菲斯碰頭拉奧尼奇、喬柯維奇交手奧地利好手提姆。

不過仍有人站在費德勒這邊，澳洲網球傳奇球星賽德曼(Frank Sedgman)就直言，年齡對「費爸」而言不是問題，認為他絕對還有機會拿下第18冠，並舉澳洲名將拉佛（Rod Laver）為例，「拉佛在他年齡稍長時，才是他網球球技的巔峰。」

(中時電子報)