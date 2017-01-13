川普上任 中國領導亞太最大利多

川普1月11日在紐約川普大樓大廳舉行記者會的神情。（圖/美聯社）

美國總統當選人川普抨擊中國不遺餘力，早在選戰期間，他便直白地痛批，北京藉由操縱匯率，壓低中國產品的價格，以「強暴」美國，並在貿易戰上展開殺戮。

自從川普當選後，他不但打破美台1979年斷交以來的慣例，以總統當選人的身分，接了台灣總統的祝賀電話，還繼續發表刺激中國的言論。

然而，《華盛頓郵報》（The Washington Post）12日的評論指出，令人訝異的是，中國菁英對川普卻滿懷樂觀。不過，與其說那是他們對川普的看法，倒不如說是他們對中國的看法。而川普自絕於跨太平洋夥伴協定（TPP）之外，對中國更是大利多。

一名不願透露姓名的中國學者指出，川普是談判專家，會討價還價，他喜歡交易，不過中國也是交易高手。

大陸官員指出，北京也有經濟武器。中國是美國產品的龐大市場。此外，經濟政策分析機構「榮鼎集團」（Rhodium Group）的數據顯示，去年大陸對美投資達460億美元（約1.5兆台幣）。不過，大陸官員的冷靜，源自中國的經濟成長大大減少了對外國市場的依賴。10年前，出口佔了中國國內生產毛額（GDP）的37％，如今只佔了22％，並仍不斷在降低。

中國變了，西方品牌相形之下愈來愈少。中企如今主宰了不斷成長的國內經濟，不再以美國企業馬首是瞻，而科技公司也充滿了創意，更充滿了信心。中國已成為自我聚焦的宇宙，而這與北京的政策息息相關。

奇異公司（General Electric Co.）執行長伊梅特（Jeffrey Immelt）2010年就指出，中國對外企愈來愈不友善。而美國科技巨擘會在中國經營得那麼吃力，是由於受限於種種正式與非正式的規範。

中國戰略的下一階段，顯然是利用美國貿易孤立所製造的領導真空牟利。

在川普信誓旦旦，說將採取保護主義，並威脅要建美墨圍牆之際，中國國家主席習近平去年11月卻進行了任內4年的第三次拉丁美洲行。

據彭博（Bloomberg）新聞社報導，當時習簽署了超過40項協定，並承諾在當地投資數以百億計美元，而他2015年時，便做出2,500億美元（約8兆台幣）的投資承諾。

而中國策略的重心，就是利用川普自絕於TPP外，原本美國與11個國家協議，要降低貿易與投資壁壘，促使日本與越南等亞洲大經濟體更開放，也更遵守規則。既然川普打算退出，中國也樂得提出沒有老美的重商主義版本。

如今身為TPP關鍵支持者的澳洲已宣佈，支持中國的提案，而其他亞洲國家不久也料將跟進。

去年11月，時任紐西蘭總理的凱伊（John Key）在祕魯亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰會中指出，說穿了，TPP就是讓美國在亞洲展現領導地位，大家真的很希望美國在當地。不過要是最後美國不在，就必須有人填補空缺，而那將是中國。

無論川普怎麼推文，北京似乎已做出結論，那就是他1月20日入主白宮，很可能是長久以來，中國最走運的一件事。

(中時電子報)