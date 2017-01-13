詐領勞保案 北檢聲押一醫三黃牛 下午開庭

台北地檢署偵辦三軍總醫院少校主任醫師林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，開立300餘件不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，詐領勞保6000萬，林抽佣逾450萬。北檢以林俊杰及黃牛李慶順、陳俊男、張明源4人有串證之虞，向台北地院聲請羈押禁見。台北地院預計下午2時30分開庭審理。

(中時)