潤娥抵台 快閃會見粉絲

我要評比

「少女時代」潤娥抵台並在晚間會見粉絲。(范揚光攝)

潤娥抵台快閃會見粉絲。(范揚光攝)

韓國女團「少女時代」人氣成員潤娥上午搭機抵台，並走VIP通關入境，晚間她將在台大體育館舉辦的見面會中與粉絲相聚。

據了解，上月底見面會門票開賣後，3500張幾乎被瞬間秒殺，顯見潤娥的高人氣；日前她也特地錄製影片，並用十分流利的中文向粉絲打招呼，傳言在見面會中潤娥將獻唱中文歌曲，讓粉絲相當期待。

今晚見面會結束後，潤娥隨即明天搭機回國，結束20多個小時的快閃行程。

(中時)