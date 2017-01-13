潤娥抵台 快閃會見粉絲
韓國女團「少女時代」人氣成員潤娥上午搭機抵台，並走VIP通關入境，晚間她將在台大體育館舉辦的見面會中與粉絲相聚。
據了解，上月底見面會門票開賣後，3500張幾乎被瞬間秒殺，顯見潤娥的高人氣；日前她也特地錄製影片，並用十分流利的中文向粉絲打招呼，傳言在見面會中潤娥將獻唱中文歌曲，讓粉絲相當期待。
今晚見面會結束後，潤娥隨即明天搭機回國，結束20多個小時的快閃行程。
(中時)
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