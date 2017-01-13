林奏延帶隊捐血 重申絕無打壓葉金川

我要評比

全台捐血量拉警報，可用血量只剩5.7天。衛福部長林奏延今帶隊響應捐血，但因服用抗凝血藥物，醫師評估不適合捐，受訪時2度強調「絕對沒有打壓」血基會董事長葉金川。

台灣血液基金會今天表示，受到不實報導影響，全台血量直直落，全台血量只剩不到5.7天，不及安全庫存量的7天，且仍在持續下滑中。

捐血車今天上午開進衛福部，由部長林奏延、次長蔡森田等人帶領數十名同仁響應捐熱血，高齡68歲的林奏延填妥表格後，經醫師評估暫不適合捐血。

林奏延指出，他因有定期服用抗凝血藥物，醫師說需停藥2週後才能再次評估，承諾「我2週後再來捐」，也鼓勵衛福部轄下單位、各部立醫院共同響應捐血。

林奏延說，捐血車一年平均會來衛福部4次，如未來有需要可多來幾次，也開放附近里長、居民都來捐。

一早就響應捐血的蕭先生受訪時說，他至今已捐血50多次，只要看到捐血車就會捐，每次都捐500c.c.，希望能藉此幫助更多人。

對於血液基金會董事長葉金川昨指，行政院透過衛福部施壓要他下台，林奏延在捐血現場也2度重申「絕對沒有打壓的情況」，僅表示部內會針對血液基金會制度、財務進行全面調查，釐清民眾疑慮。1060113

(中央社)