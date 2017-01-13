美國前進部署SBX雷達 監測北韓射彈
南韓媒體今天報導稱，美國在公海上前進部署了探測力強大的「海基X波段雷達」，監視北韓發射洲際飛彈挑釁。
南韓「朝鮮日報」今天引述CNN報導指出，美國國防部在海上前進部署海基X波段雷達（SBX‧Sea-Based X-Band Radar），是北韓領導人金正恩於元旦賀詞中主張ICBM試射已進入最後階段後，首次軍事反應作為。
據報導，SBX雷達的最大探測距離為4800公里，不僅能從日本沖繩附近探測到朝鮮半島全域，還能監視中國大陸的大部分地區，遠大於駐韓美軍即將部署的有效探測距離為600-800公里（最大探測距離不到1000公里）的終端高空防衛系統（THAAD，薩德）雷達。
美軍當局表示，在南韓部署薩德是為了應對北韓飛彈對南韓的攻擊，探測距離勉強達到中國的末段攔截用雷達而已。
據報導，美國CNN並沒有準確透露這次部署SBX雷達的地點。可能部署在南韓東海（日本海），但軍方人士說，因為這種雷達的探測距離非常遠，所以沒必要一定部署在日本海。可能從（母港）夏威夷移動至日本附近的西太平洋，對北韓飛彈發射進行監視。1060113
(中央社)
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