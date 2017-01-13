獨家》余天《王牌雙響炮》收攤 今午最後一次錄影

余天(左)和侯怡君主持的《王牌雙響炮》收視不錯卻傳出停播。(資料照片)

民視周日綜藝節目《王牌雙響炮》播出不到半年，今傳出節目將收攤，主持人余天和侯怡君今天下午最後一次錄影。余天說，上周民視已通知他將停播，他覺得沒關係，之後有機會再開新節目也行。是否被好友、新任華視總經理郭建宏挖角到華視主持新節目？他說，還沒有討論，而且他聽郭建宏說，華視今年度的製作節目預算只剩5000萬，根本沒有錢做新節目，他也會幫華視向文化部爭取預算。

《王牌雙響炮》平均收視破1.5，是民視招牌綜藝節目之一，據知原本下周還會錄影，但因存檔可播到二月，因此提早通知主持人和製作單位錄到今天。

但節目收視不錯，民視仍決定收攤，這隻看似漂亮的金雞卻無法下蛋，民視此舉會不會引起「雞倒猢猻散」連鎖效應，讓我們繼續看下去。

(中時)