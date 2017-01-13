國家政策會舉辦「川普的亞太戰略及衝擊」座談會

國家政策基金研究基金會13日舉辦「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，國政基金會國安組招集人林郁方大聲抨擊蔡英文總統只會抱美、日大腿，與中國大陸不提出新的共識，讓自己在兩岸關係中變成鷹派，損害國家的利益。（鄭任南攝）

前駐美大使沈呂巡。（鄭任南攝）

立法委員曾銘宗。（鄭任南攝）

前國安局長蔡得勝。（鄭任南攝）

前國防部副部長陳永康。（鄭任南攝）

淡大國際事務與戰略研究所所長李大中。（鄭任南攝）

國政基金會執行長孫立群。（鄭任南攝）

國家政策基金研究基金會13日舉辦「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，國政基金會國安組招集人林郁方大聲抨擊蔡英文總統只會抱美、日大腿，與中國大陸不提出新的共識，讓自己在兩岸關係中變成鷹派，損害國家的利益。

(中時)