楊伊媚22K總監 發票不會開大挫折

楊伊媚當精油館總監，卻因發票不太會開挫折。（圖／取自楊伊媚臉書）

原本的「鄉民主播」楊伊媚因為幾個爭議事件，讓她離開主播台後，現在當起精油館總監，可她稱薪水不到22K，加上許多專長得從頭學起，讓她大呼疲憊。昨她又透露一個手開發票讓她挫折到不行，「從小到大學校和補習班都沒有教！」

楊伊媚近來在精油館擔任總監，不過許多事情卻都是她沒有碰過的內容，她昨就透露自己被手開發票弄得非常挫折，因為三張發票一直開錯，她最後作廢了10來張，且最終發現對方要的是三聯發票而非二聯發票，讓她相當崩潰。

以前楊伊媚是漂漂亮亮的女主播，現在卻得親自購買答錄機安裝、拆掛廣告布條以及發傳單、跑銀行，讓她有感而發說「過去的我實在太安逸窩在象牙塔裡了，現在有種大徹大悟、腳踏實地的感覺。」

(中時電子報)