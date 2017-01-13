污染數據消失？台塑六輕反駁環團指控

環保團體質疑，台塑六輕2.5萬筆超標污染數據為何消失了？台塑六輕提出反駁及說明。

台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總吳宗進指出，煙囪連續監測系統每小時產生1筆數據，11個月期間34支煙囪會產生190萬筆數據，查綠盟所提之「超標」數據，係依法定期校正、定期維護所產生的數據，依法標註為無效，其中絕大部份亦低於管制標準；以環保署要求連續監測系統之數據有效率應達75%之規定，台塑六輕廠34支煙囪的無效數據僅1.3%(25,000/1,900,000)，即數據有效率達98%以上。

另該安環中心處長吳宜展坦承，2016年1月確實有一件製程操作異常，導致CEMS監測到氮氧化物濃度超過管制標準的案件，雲林縣政府依法處分10萬元，該件異常發生廠處已經立即排除異常，比對當時環保署麥寮空氣品質監測站數據，二氧化氮濃度維持在當地背景11~19 ppb，顯示該次異常並沒有影響附近空氣品質。

吳宜展強調，台塑六輕廠依法設置34支煙道連續監測設施、10座周界空氣品質監測站、10座光化學監測站，皆與雲林縣環保局、工業局工業區服務中心即時連線，接受監督，環保署及各級主管機關可以隨時入廠查核，該企業絕對全力配合。

(中時)