總統宴請僑胞：我帶著感激回去加倍努力

總統蔡英文今天抵達薩爾瓦多，這是出訪中美洲最後一站。蔡總統感謝僑胞心血付出表示，「我的內心充滿感激，我會帶著這份感激回去，加倍努力，改革社會、提升經濟」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

蔡總統下午抵達薩爾瓦多，將停留1夜，明天轉往美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。

蔡總統晚間在薩爾瓦多晚宴僑胞，僑宴有來自阿根廷、墨西哥、巴拿馬、尼加拉瓜、貝里斯、多明尼加、巴拉圭、巴西與薩爾瓦多等國家台商；蔡總統說，很少看見一個地方出現這麼多來自不同國家的台僑及僑領，她很高興。

蔡總統說，這是她第一次到薩爾瓦多，薩爾瓦多與台灣相隔太平洋，但薩爾瓦多這個名字其實與台灣很有淵源，台灣基隆的和平島，17世紀大航海時，西班牙人建了一座城堡就叫聖薩爾瓦多。

蔡總統表示，在太平洋兩端，台灣某地與薩爾瓦多曾有一樣的名字，這是歷史巧合，但歷史須靠人的勇氣及奮鬥才能翻到下一頁；台薩人民都曾經歷殖民，也曾在威權下挺身對抗不公不義，終於走向民主，也因曾經歷威權苦痛，特別珍惜得來不易的自由，分享共同價值，格外珍惜彼此友誼。

蔡總統說，外交團隊、技術團過去多年在薩國全力投入一項項的計畫；薩爾瓦多被稱為微笑之國，「我們的團隊就是協助薩爾瓦多人民生活變得更好、展現更多笑容」；踏實外交、互助互惠是合作概念，藉兩邊一起討論適合雙方的計畫，一起努力達成互利互惠，這就是目標。

蔡總統表示，很多企業代表跟隨出訪；她拜託僑胞，藉在地人脈，幫台灣企業介紹新商業合作機會，讓兩邊產業與市場有更強連結。

蔡總統說，出訪目是要展現台灣人走向世界決心，團員中大家不分黨派共同拚外交，外交工作需大家投入。台灣能走向世界，僑胞跨出第一步、打下基礎；對大家而言，台灣是故鄉，薩爾瓦多也是故鄉，中南美洲也是故鄉，請所有僑胞一起為兩個故鄉的合作努力。

蔡總統表示，台灣也許不大，在海外僑胞每分努力都是國力延伸，對大家的心血和付出，「我的內心充滿感激，我會帶著這份感激回去，加倍努力，改革社會、提升經濟，讓台灣成為所有海外鄉親永遠的驕傲」。1060113

(中央社)